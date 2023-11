Convegno organizzato dal Rotary. Il diritto all’immagine del bene culturale

Alcune recenti pronunzie del Tribunale di Firenze offrono lo spunto per discutere sull’esistenza nel nostro ordinamento giuridico di un "pieno ed effettivo diritto all’immagine" dei beni culturali, meritevole di tutela quale parte dell’immaginario collettivo della Nazione. Il bene culturale in sé ha un valore collettivo poiché è naturalmente destinato ad essere fruito in modo culturalmente qualificato e gratuito da parte dell’intera collettività, secondo modalità che garantiscano lo sviluppo della cultura e la promozione della conoscenza del patrimonio storico e artistico della Nazione. L’immagine del bene culturale si presta anche a sfruttamento a fini economici e a scopo pubblicitario, come appunto dimostrano le vicende affrontate dal Tribunale fiorentino. Può, quindi, accadere che l’utilizzo o la riproduzione non autorizzata possano comportare una lesione del diritto all’immagine del bene culturale tutelabile in sede giudiziaria. Un argomento sempre più di attualità in questo periodo. Ed è proprio per approfondire il tema che il Rotary Club Grosseto presieduto da Alessandro Antichi (nella foto) e l’Ordine degli Avvocati di Grosseto hanno organizzato per domani alle 17, nella sala Azzurra dell’hotel Granduca un incontro di studio nel quale interverranno l’Avvocato dello Stato Piercarlo Pirollo, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, che ha sostenuto in giudizio le ragioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e l’avvocato Giuseppe Ignazio Nicosia, presidente del Circolo dei Giuristi telematici, in relazione alla problematica della circolazione in rete delle immagini di beni culturali.