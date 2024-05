Convegno "Il Valore del Verde". Politiche sostenibili e sviluppo. Confronto con gli esperti

Un confronto fra istituzioni per le politiche sostenibili. Si terrà a Porto Ercole martedì alle 15 nell’Orto Botanico Corsini, il convegno "Il Valore del Verde". L’invito è rivolto a una vasta gamma di attori, inclusi operatori pubblici e privati, politici, tecnici, istituzioni, università, ordini professionali, enti di ricerca, associazioni del settore, imprese e professionisti. L’obiettivo principale del convegno è quello di promuovere un confronto aperto e costruttivo tra gli operatori del settore, per supportare e indirizzare la programmazione istituzionale in materia di ambiente e sostenibilità. Saranno affrontati temi cruciali legati alla valorizzazione del verde, con particolare attenzione alle sue implicazioni economiche, sociali e ambientali. Gli ospiti e protagonisti dell’evento sono in primis le amministrazioni comunali della Costa d’Argento: Monte Argentario, Capalbio, Orbetello, Manciano, Giglio e Giannutri. "Ci auguriamo che tutti i Comuni partecipino a questo evento realizzato per istituire una rete di lavoro pubblico-privata che si impegni sulle politiche ambientali – dice Alessandro Corsini, presidente dell’associazione Orto Botanico Corsini Monte Argentario –. Nei prossimi anni queste politiche saranno centrali per la sostenibilità del nostro ambiente e vogliamo esserne protagonisti attivi in Italia e in Europa".

L’evento è organizzato in collaborazione con Kepos, Confagricoltura e Assoverde, che contribuiranno ad arricchire il dibattito con le loro competenze e prospettive. Interverranno Rosi Sgaravatti, presidente di Assoverde, Francesco Maria Maccazzola, presidente Kèpos, Donato Rotundo, Confagricoltura, Francesco Ferrini, Università di Firenze, e Alberto Giuntoli di Paesaggista. Saranno presenti alcuni dei partner dell’Orto Botanico Corsini per la Misura Pnrr Parchi e Giardini Storici, assegnato all’associazione che si prende cura del parco storico voluto da Vincenzo Ricasoli: l’Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Firenze.