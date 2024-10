Controlli intensificati sul territorio. Vita dura per i furbetti dei rifiuti. Le telecamere ne scoprono 76

Sono 76 gli illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti nel comune di Orbetello rilevati dalle fototrappole mobili del servizio di prevenzione e ispezione ambientale e le immagini sono ora al vaglio della Polizia municipale lagunare, a cui spetta il compito di accertare i fatti e comminare le sanzioni previste.

Il periodo di riferimento delle rilevazioni va da inizio agosto a metà settembre nell’ambito del servizio di prevenzione e ispezione ambientale affidato dal Comune di Orbetello a Sei Toscana. La maggior parte delle rilevazioni riguarda l’abbandono a terra di sacchi e cartoni (61 rilevazioni) seguite dall’abbandono di ingombranti (12 rilevazioni) e dalla mancata differenziazioni dei rifiuti (1 rilevazione). Due, invece, sono le rilevazioni inerenti la categoria "pericolosi/edili/speciali".

"Il servizio di monitoraggio e controllo del territorio rispetto all’abbandono dei rifiuti – sottolinea l’assessore lagunare con delega all’ambiente e alla gestione dei rifiuti, Luca Minucci – resta costante. Abbiamo investito su un servizio, quello delle fototrappole, che non solo è utile a sanzionare i comportamenti scorretti, ma auspichiamo anche che, nel corso del tempo, funga da fattore deterrente nei confronti di tutti coloro che, abitualmente, smaltiscono i rifiuti in modo scorretto".

Ora i rilevamenti sono al vaglio della Polizia municipale che dovrà accertare gli illeciti segnalati da Sei e chi dovesse essere ritenuto effettivamente responsabile di un comportamento improprio rischia una multa fino a 500 euro.

E’ bene ricordare, allora, che Sei Toscana ha attivo il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio riservato ai privati. Per prenotare il ritiro di questi rifiuti che per un cittadino sarebbe complicato smaltire in maniera corretta è sufficiente chiamare il numero verde 800-127484 e al momento della prenotazione all’utente viene comunicato un codice numerico da apporre sul materiale il giorno concordato per il ritiro. Il codice è necessario all’operatore per rilevare la corrispondenza tra la prenotazione e il materiale effettivamente esposto.