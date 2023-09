Controlli in via Roma. Identificate 300 persone

Negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio nel centro a Grosseto decisi dal questore Antonio Mannoni (nella foto). Controlli aumentati dopo il diktat della Prefettura che ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti delle istituzioni e le associazioni di categoria per parlare di questo aumento generalizzato di criminalità. Il dispositivo, realizzato con l’impiego di pattuglie delle Volanti e della Polizia ferroviaria, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine giunto appositamente da Firenze, e con il supporto di personale in borghese, ha consentito di effettuare un controllo capillare della zona del centro cittadino, in particolare della zona attorno alla stazione ferroviaria, a via Roma, a via Oberdan e alle vie limitrofe. Alla fine sono stati identificate dal personale della Polizia complessivamente circa 300 persone e controllati circa 100 veicoli. Durante il servizio personale delle Volanti ha arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato sequestrato un consistente quantitativo di droga; sono state anche elevate due contravvenzioni al codice della Strada ed è stata ritirata una carta di circolazione. L’attività di polizia degli scorsi giorni ha permesso all’ufficio immigrazione di individuare 3 cittadini irregolari per i quali sono state istruite le pratiche per l’espulsione.