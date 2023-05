Contro il fotovoltaico 25 sindaci scrivono al ministro Tra questi anche Maria Bice Ginesi e Elena Nappi

Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia e Maria Bice Ginesi, primo cittadino di Scansano, hanno firmato, insieme ad altri 23 sindaci toscani, una lettera rivolta al Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida e al vicepresidente e assessore all’Agroalimentare della Regione Toscana, Stefania Saccardi. In questa lettera sono stati sottolineati i rischi per i territori rurali, in particolar modo di quelli di pregio agricolo, ambientale e paesaggistico, derivanti da una diffusione generalizzata di programmazione del fotovoltaico a terra e dell’agrivoltaico sui suoli agricoli.

"Non disconosciamo – scrivono i sindaci toscani nella lettera – l’assoluta e prioritaria necessità della diffusione della produzione di energia da fonte rinnovabili, il superamento delle fonti fossili e, così facendo, il conseguimento di un risultato in tema di riduzione delle emissioni climalteranti e di mitigazione del cambiamento climatico, ma è altrettanto prioritario salvaguardare i suoli fertili e la loro funzione per la produzione del cibo, così come la conservazione e valorizzazione di paesaggi unici e irripetibili". In sindaci poi ribadiscono con forza che: "Conservare la fertilità dei suoli agrari e la loro funzione produttiva costituisce il presupposto per ogni idea di sovranità alimentare, prima fra tutte la possibilità di produrre il cibo necessario alle comunità territoriali".

La richiesta è dunque quella di bloccare il consumo di suolo, invitando Lollobrigida e Saccardi a prendere una posizione nettamente contraria agli impianti fotovoltaici nei campi. I sindaci concludono: "Suggeriamo infine che si prevedano norme ed incentivi affinché possano essere i Comuni a realizzare impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici".