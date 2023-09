Contrada Le Storte Castel del Piano: "Numeri in crescita e mai sazi di vittorie"

Per la contrada delle Storte il 2023 è stato un anno importante: è stata finalmente inaugurata la sede nuova e di questo Simone Mastacchini, capitano di contrada, si dice molto contento.

Capitano che anno ha vissuto la contrada?

"Sicuramente il passaggio di sede è stato un enorme passo in avanti, siamo cresciuti di numero e lì ci stavamo stretti. È stata una fase impegnativa ma grazie al Comune e alle nostre risorse siamo riusciti a completare il progetto della nuova sede. La contrada ha lavorato tutto l’anno ad eventi interni e ad appuntamenti aperti al pubblico".

Entriamo nell’argomento palio, Antonio Siri, il vostro fantino di contrada, non ci sarà quest’anno a Castel del Piano?

"La caduta ad Asti, domenica scorsa, non gli permetterà di essere presente".

Comunque si vociferava che in ogni caso non avrebbe corso per voi.

"Noi partivamo da lui, poi il caso ha voluto che prima Carlo Sanna, poi Siri si infortunassero. Adesso tutte le monte sono saltate. Noi abbiamo sempre tenuto rapporti con lui e parallelamente non abbiamo mai abbandonato altri fantini, ad esempio in passato abbiamo vinto Jonatan Bartoletti".

Ad oggi su chi siete orientati?

"È ancora presto per dirlo, decideremo in base al cavallo che arriverà in sorte".

Dopo anni di monte fisse, quest’anno il Palio delle Contrade si presenta diverso.

"Sì, credo che strategie e fantini saranno decisi veramente all’ultimo".

Un commento sui 14 cavalli iscritti?

"Ci sono alcuni elementi che hanno fatto parlare di sè, qualcuno ha già corso nella nostra piazza, altri hanno buone reputazioni. La scelta credo andrà sul primo e secondo di ogni batteria".

C’è voglia di vincere? Inutile chiederlo?

"Ultimamente abbiamo portato in contrada diversi palii ma non ci stanchiamo mai di vincere".