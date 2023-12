Conte Max in Laguna, "False Partenze" a P. S. Stefano

Un Capodanno con tanta musica nelle piazze della Costa d’Argento. A Orbetello, in piazza Eroe dei Due Mondi, a partire dalle 22,30 via alla musica del Conte Max, seguito da Dj Cappie e da tutti i locali che apriranno le loro porte per il benvenuto al 2024. Musica e allegria in Piazza Eroe dei Due Mondi, dove si potrà ballare ed ascoltare tanta musica. Sarà un Capodanno in piazza anche quello che si prepara a festeggiare l’Argentario nella notte del 31 dicembre. Un San Silvestro che sarà all’insegna della musica e del divertimento nella piazza centrale di Porto Santo Stefano. Il programma prevede musica live e Dj set. A partire dalle 23,30 i musicisti di "False Partenze" accenderanno la serata con musica live per un pubblico di ogni età. Si tratta dell’ultima tappa del minitour delle False partenze che, dopo i due concerti di Manciano e Magliano dedicati al Natale, si apprestano a dare il benvenuto al nuovo anno con una scaletta pensata per ballare, cantare insieme ed emozionarsi. A mezzanotte brindisi con il sindaco Arturo Cerulli e, a seguire, Power Mix Party farà ballare tutti con i Dj di Rds Dimensione Suono Roma. Torna il Capodanno in piazza anche all’Isola del Giglio. La notte di San Silvestro, organizzata dalle associazioni Proloco, associazione San Rocco e comitato San Mamiliano, con il patrocinio dall’Amministrazione comunale, si svolgerà in piazza Gloriosa. Per le prenotazioni dell’evento, che comprende la cena che inizierà alle 20, il brindisi di Mezzanotte e la musica di dj Megawatt, è necessario contattare l’associazione San Rocco di Giglio Campese al numero 0564.1836055 o scrivere una mail a [email protected].