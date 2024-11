Consorzio di Bonifica Toscana Sud. Parco macchine rinnovato: "Più moderno e più ecologico

Tre nuovi escavatori e un decespugliatore semovente per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che rinnova il suo parco mezzi per rendere ancora più efficaci e rispettosi dell’ambiente i lavori di manutenzione ordinaria e tutti gli altri interventi.

Tre escavatori giunti al termine del ciclo di utilizzo sono stati sostituiti con macchine delle stesse caratteristiche. Si tratta di due escavatori idraulici Hitachi del peso di 210 quintali e di un escavatore Hitachi da 130 quintali più leggero e agile, adatto alle aree fangose e con una vegetazione più delicata, nelle quali è necessaria una minore pressione. Per gli escavatori da 210 quintali è confermata la formula del noleggio, per quello da 130 quintali il leasing con possibilità di riscatto dopo 5 anni. Queste macchine, che sono assegnate alla sede operativa di Barbaruta, sono destinate alla piana grossetana e a quella dell’Albegna, ma potranno essere spostati anche in altre zone del comprensorio. E’ invece assegnato alla sede operativa di Ponte d’Arbia il nuovo decespugliatore semovente Energreen .

"Con questi nuovi mezzi – afferma Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica – contiamo di dare una risposta importante in termini di efficienza al nostro lavoro. Parliamo di escavatori e di un decespugliatore semovente moderni, che sostituiscono mezzi ormai giunti al termine del loro percorso". "Visto anche il grande sforzo operativo al quale le nostre macchine sono sottoposte – aggiunge Bellacchi – è essenziale avere a disposizione strumenti efficaci e performanti, nel rispetto dell’ambiente e anche in termini di consumi. I nuovi mezzi permetteranno infatti un importante risparmio energetico".