Conferenza del Cif sulla "Cristologia in San Bernardino"

Il Cif (Centro italiano femminile di) Grosseto con il patrocinio della Provincia e il patrocinio e contributo del Comune di Grosseto, in collaborazione con l’Associazione Archeologica Maremmana, organizza la conferenza sul tema "Cristologia in San Bernardino da Siena". L’ appuntamento è per oggi alle 16 nella sala Pegaso Con questa conferenza il Cif intende far conoscere, attraverso il testo del frate minore Martino Bertagna, la "Cristologia in San Bernardino da Siena", traduzione dal testo originario in lingua latina di Antonio Vannini, la figura del santo, nato a Massa Marittima, che girò l’Italia per dedicarsi appieno alla sua vocazione di predicatore e missionario. Relatore Antonio Vannini, laureato in Lettere classiche, che ha insegnato lettere nei licei e per trent’anni è stato preside in istituzioni scolastiche di ogni tipo. Si è occupato di commedia e tragedia greca, di storia dell’arte sacra, di poesia estemporanea. Ha tradotto dal greco, dal latino e dal tedesco. Attualmente insegna lingua greca all’Istituto di Scienze Religiose di Siena. Coordina Pina Biagioli, presidente dell’Associazione Archeologica Maremmana.