Concorso per giovani direttori d’orchestra. Ecco il Premio internazionale Kussewitzky

"E’ molto difficile fare il direttore d’orchestra internazionale a livelli di qualità alta" dice Luigi Mansi, presidente dell’Associazione Scriabin. Domani le semifinali e domenica la finale del concorso internazionale per direttori d’orchestra "Sergey Kussewitzky", organizzato dall’Associazione musicale Scriabin in collaborazione con il Comune, la Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e i Teatri di Grosseto. Sono novantaquattro i giovani direttori d’orchestra da 36 Paesi di tutto il mondo, tra cui 20 italiani, che si sono iscritti alla quarta edizione del Concorso e al vincitore andrà una borsa di studio di 3mila euro e una serie di concerti da dirigere. L’appuntamento è al Teatro degli Industri domani dalle 15 per le semifinali (ingresso libero) e domenica alle 18 per la finale fra i tre semifinalisti scelti dalla giuria (ingresso: 10 euro; biglietti in prevendita chiamando il 333/ 5372994 e in vendita al botteghino dalle 17 di domenica). I finalisti si esibiranno dirigendo l’Orchestra "Città di Grosseto" su musiche di Mozart e Beethoven. Gli otto semifinalisti sono Omar El Jamali (Marocco), James Henshaw (Inghilterra), Jayeon Ju (Corea), Brian Liao (Taiwan), Wilburn Lin(Usa), Ip Linus (Hong Kong), Xiang Liu (Cina), Keuntae Park (Corea). "Per ottenere questo brillante risultato di partecipazione – ha detto il direttore artistico Antonio Di Cristofano- è stato importante la campagna di divulgazione che ho fatto ogni qual volta che mi sono spostato nelle varie città dove ci sono grandi bacini d’utenza di mucisisti. E’ una grande opportunità, e siamo orgogliosi perchè i nostri premi sono riconosciuti in tutto il mondo, forse più da noi che li ospitiamo".

Maria Vittoria Gaviano