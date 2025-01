Concordia, tredici anni dopo. Il ricordo di Artemare Club

PORTO SANTO STEFANOPer non dimenticare Artemare Club questo oggi ricorda nella propria sede nel Corso di Porto Santo Stefano i 13 anni del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio, con tutto il suo esclusivo archivio composto di tanti giornali, libri e immagini che hanno documentato l’evento tragico e altre curiosità come quella di una sezione del museo di Newport in Virginia dedicato all’incidente della Costa Concordia. Quello della Costa Concordia non è stato il primo naufragio all’Argentario, né il primo con tanti morti e così il comandante Daniele Busetto con l’esclusiva mappa realizzata dall’associazione mostra gli affondamenti e gli incidenti in 3.500 anni di navigazione nel mare tra l’Argentario, l’isola del Giglio e quella di Giannutri, di Talamone e Ansedonia, fondali cassaforte di etnologia navale, preziosi scrigno di relitti di unità da guerra, piroscafi, velieri, aerei e pescherecci, affondati vicino alle loro coste o nei fondali intorno, storie di tante navi che come la Costa Concordia hanno avuto il medesimo destino del naufragio. Al Giglio, invece, sempre oggi messa e fiaccolta in ricordo delle 32 vittime.