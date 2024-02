Concessioni demaniali. Follonica blocca la delibera: "Una decisione positiva"

Il Comune di Follonica ritira la delibera con la quale aveva dato mandato agli Uffici comunali di avviare i procedimenti per le gare pubbliche di affidamento delle spiagge e la Confcommercio, che con l’amministrazione aveva aperto un confronto attraverso il sindacato Sib, si dice soddisfatta benché, precisa, "il provvedimento non recepisca in maniera esatta le intere richieste avanzate dall’associazione nell’istanza presentata".

E’ comunque un esito positivo che placa le acque rese invece molto agitate dalla delibera 400 con la quale la giunta guidata da Andrea Benini lo scorso dicembre "oltre a differire al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime previsto dalla legge Draghi – ricorda Confcommercio –, dava mandato agli uffici di avviare, anche in assenza dei criteri nazionali di selezione, i procedimenti per le gare pubbliche di affidamento".

"Sib Confcommercio, pur avendo tempestivamente predisposto le condizioni per la proposizione degli eventuali ricorsi al Tar Toscana per l’annullamento della delibera e della consequenziale determina dirigenziale – dice Gabriella Orlando, direttrice provinciale dell’associazione –, ha ritenuto opportuno aprire un dialogo con l’amministrazione comunale che si è da subito dimostrata disponibile. Ciò anche sulla scorta delle buone pratiche dalla stessa seguite nell’anno 2020, quando a seguito di una procedura caratterizzata dai requisiti di trasparenza previsti dalla norma aveva esteso la durata delle concessioni fino al 2033. L’interesse di Sib-Confcommercio, infatti, non è mai stato quello di produrre un numero indefinito di ricorsi davanti alla magistratura amministrativa, bensì quello esclusivo di tutelare gli interessi delle decine di imprese balneari che da decenni creano a Follonica sviluppo, occupazione e turismo". "Il percorso di confronto – dice ancora Orlando –, cui ha dato un importante contributo l’avvocato Paolo Barabino del pool legale di Sib-Confcommercio, si è concluso in maniera positiva, con l’adozione da parte del Comune di Follonica di una nuova delibera di Giunta che ha radicalmente modificato il precedente atto. In particolare, con il provvedimento di modifica, la Giunta Benini ha sottolineato la necessità propedeutica a qualsiasi altro tipo di decisione futura della definizione, a livello nazionale, delle criticità, fattuali e giuridiche, tuttora presenti nella vertenza balneare, indicando nello specifico quelle inerenti l’indennizzo per il concessionario uscente ed il procedimento di mappatura delle coste al fine di stabilire la scarsità o meno della risorsa naturale".