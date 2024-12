Concerto nella Distilleria Nannoni. Il Coro natalizio con lo "spirito" giusto

La Distilleria Nannoni si è trasformata in un teatro di emozioni grazie al concerto del "Coro dei Concordi". Un evento che non è stato solo un’esibizione musicale, ma un vero viaggio nel cuore dello spirito natalizio, fatto di armonie capaci di toccare le corde più profonde dell’anima. Tra le luci soffuse e il profumo inconfondibile dei distillati, le voci del coro hanno riempito l’aria di calore, regalando ai numerosi presenti una serata indimenticabile. Il concerto ha rappresentato uno dei momenti più significativi di un anno straordinario per la Nannoni, un’azienda che non solo produce distillati premiati e riconosciuti a livello internazionale, ma che è anche riuscita a trasformare il suo spazio in un vero e proprio centro culturale. Questo 2024 ha visto la distilleria ospitare eventi capaci di fondere tradizione, innovazione e cultura in un’esperienza unica, appuntamenti che hanno rafforzato il legame dell’azienda con il territorio.

Il 2024 è stato anche l’anno dei premi. I distillati Nannoni hanno conquistato nuovi riconoscimenti, consolidando l’azienda come leader del settore. La capacità dell’azienda di aprirsi al pubblico attraverso eventi e iniziative ha permesso di creare un dialogo autentico con il territorio e con un pubblico sempre più ampio e affezionato.

"Il 2024 è stato un anno di grandi emozioni e soddisfazioni – dice Priscilla Occhipinti –. Ogni evento e ogni riconoscimento raccontano il nostro impegno nel portare avanti una tradizione pluridecennale con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La cultura, come i nostri distillati, è un viaggio di scoperta e condivisione che vogliamo continuare a promuovere con passione".