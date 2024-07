Concerto dei "Crazy Floyd", organizzato dal Terziere di Cittavecchia

FOLLONICA

La durata delle vacanze estive nella città del Golfo ha subito un repentino cambio di tendenza negli ultimi anni. Una percentuale ormai minima di villeggianti prenota ancora per intere mensilità, provocando una consistente riduzione del periodo di pernottamento. Nonostante questo i proprietari degli immobili non pensano alla possibilità degli affitti annuali. Roberta Tozzini, segretaria provinciale Fiaip con delega al turismo, fa il punto della situazione: "Sono ormai diversi anni in cui si assiste a un calo della durata delle prenotazioni – spiega –. La stragrande maggioranza dei turisti prenotano per una, massimo due settimane. Il full stagionale ormai non esiste più. Registriamo casi di prenotazioni di lungo periodo solamente con appartamenti particolarmente strutturati, che offrono numerosi servizi. Mentre le case medio/ basse stentano a raggiungere questi risultati". Si concentra sull’ipotesi degli affitti annuali: "Al momento nessun proprietario ci ha richiesto di affittare la casa per tutto l’anno – continua Roberta Tozzini –. Il motivo credo stia nella mancanza di una legislazione a tutela del proprietario per gli affitti residenziali. Affittando tutto l’anno a volte ci si trova in situazioni spiacevoli. L’inquilino che arreca gravi danni alla casa o chi non paga l’affitto, diventando complicato farlo uscire soprattutto se vi abita con minori o disabili. Se ci fosse una tutela in questo senso, magari alcuni proprietari potrebbero pensare di puntare verso questo tipo di affitto".

Viola Bertaccini