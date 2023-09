Concerto a Massa Marittima: Due Cori Polifonici per un Unico Evento a "Sant'Agostino"

Appuntamento oggi alle 21 con il concerto nella chiesa di Sant’Agostino con protagoniste due corali la cui amicizia va vanti da anni.

La pandemia aveva interrotto questo evento annuale, ma adesso il Coro Polifonico Minatori Santa Barbara (nella foto), che fa gli onori di casa, e i colleghi svedesi della Stabirgitta Voklensmble offriranno un’occasione da non perdere per gli appassionati di questo genere di appuntamenti artistici.

La stagione turistica ancora non è finita e per chi sale in città per godersi le bellezze artistiche può sfruttare pure questa eccezionale opportunità.

L’organico del coro svedese, diretto dal maestro Carina Olofson, come del resto quello massetano diretto dal maestro Maurizio Morgantini, è composto sia da uomini che da donne e nella serata saranno eseguiti brani di Bartolucci, Pelosi, Da Palestrina, Mozart e musiche della tradizione svedese.

L’ingresso è libero.

Roberto Pieralli