Conad sempre più vicina alla Caritas. Donazione e sconti per beni primari

Accordo fra l’assessorato al sociale del Comune di Grosseto e Clodia commerciale, proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto, che donerà beni di prima necessità per un valore di 12mila euro e offrirà significativi sconti per gli acquisti destinati al rifornimento della Bottega della solidarietà di via Pisa.

Grazie al contributo di Conad, quindi, la Caritas potrà rafforzare il lavoro della Bottega della solidarietà, un punto di riferimento per molte famiglie grossetane che, con questo servizio, ricevono supporto concreto per affrontare le difficoltà quotidiane. I prodotti donati, insieme agli sconti previsti, saranno utilizzati per incrementare la distribuzione gratuita di beni di prima necessità.

"Questa collaborazione è un esempio concreto di come pubblico e privato possano lavorare insieme per il bene della comunità – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano –. Il gesto di Conad rappresenta un segnale importante di responsabilità sociale, mentre il lavoro instancabile della Caritas ricorda il ruolo centrale di chi opera per sostenere le persone in difficoltà".

Soddisfatto Paolo Degli Innocenti, presidente di Clodia commerciale. "La solidarietà – sottolinea – non è mai stata solo una parola per Conad. E’ una modalità di vivere concretamente dentro una città condividendone anche i problemi e aiutando le persone in difficoltà". Alberto Delporto, coordinatore Caritas, "Questo accordo – dice Alberto Delporto, coordinatore Caritas –, dopo quelli della raccolta di San Lorenzo e dei cestoni posizionati in 4 punti vendita, è legato a beni primari e ci permette di non affrontare da ’soli’ le emergenze".