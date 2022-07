Con l’estintore ho difeso la casa

"Per la seconda volta in pochi anni ho dovuto combattere con le fiamme". A parlare è Claudio Billi (nella foto), cittadino di Cinigiano che domenica ha domato le fiamme intorno alla sua casa da solo, con il solo aiuto degli estintori del locale distributore di benzina. "Ero fuori per trascorrere una domenica in pace e tranquillità – spiega Billi – quando sono stato avvertito del grande incendio. Nel corso di poco tempo sono riuscito ad essere sul posto, sono corso a casa e ho trovato le fiamme a pochi metri da casa mia. Ci separava solo strada. Per fortuna c’era il dipendente del distributore, vicino di casa, che mi ha prestato gli estintori e sono riuscito a spengere le fiamme". In pochi anni ben due volte l’abitante di Cinigiano si è dovuto difendere dalle fiamme. "Era già capitato un’altra volta , qualche anno fa – ricorda – era un incendio molto più piccolo. Questo è devastante. Le fiamme mi hanno fatto veramente paura". Come Claudio anche altri suoi vicini hanno dovuto difendersi con le proprie mani dalle fiamme. "Ad un certo punto abbiamo creduto – conclude – che le fiamme fossero incontenibili. Non riuscivamo a domarle. Per la mente mi sono passato tanti pensieri, compreso quello di vedere andare In fumo le mie quattro mura".

N.C.