Con l’auto contro un palo della luce in piazza della chiesa. Danneggiata anche l’auto dei carabinieri parcheggiata

Incidente stradale martedì sera, dopo le 22, a Marina di Grosseto, davanti alla chiesa di San Rocco nel centro della frazione. Due anziane a bordo di un’auto, per cause in corso di accertamento, avrebbero perso il controllo della propria vettura finendo contro un palo. La sfortuna ha volto che il palo abbattuto dall’anziana al volante sia crollato sull’auto dei carabinieri che si trovava parcheggiata proprio nella zona. L’anziana ha 75 anni e vive proprio nella frazione balneare di Marina di Grosseto. Accanto a lei in auto c’era un’amica che abita fuori Grosseto. Nell’auto dei carabinieri, invece un uomo di 39 anni e una donna di 31 che erano in servizio. Per loro solo tanta paura ma niente altro. Nessuno infatti ha riportato ferite gravi, ma guaribili in pochi giorni. I due agenti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Per le due donne anziane solo tanto spavento.