Comune e Legambiente, progetto insieme. Incontri pubblici per parlare di rifiuti

Inizia oggi da Torniella il progetto del Comune di Roccastrada in collaborazione con Legambiente e che parla agli abitanti di rifiuti e del loro smaltimento. Si tratta di una serie di incontri pubblici che inizieranno oggi alle 17.30 nel rinnovato centro civico della fazione. Presenti il sindaco Francesco Limatola, l’assessore all’Ambiente Emiliano Rabazzi, ed educatori ed educatrici di Legambiente che parleranno del ciclo dei rifiuti e delle buone pratiche quotidiane per un corretto conferimento e per favorire la raccolta differenziata. "A distanza di oltre un anno dall’ampliamento del servizio di raccolta porta a porta in tutte le frazioni – ha detto Rabazzi – vogliamo andare a verificare l’efficienza del servizio ed ascoltare eventuali suggerimenti ed esigenze dei cittadini. Il supporto di Legambiente con i propri educatori, renderà questi incontri proficui dal punto di vista dei contenuti e delle buone pratiche". "Quello della raccolta differenziata – ha detto Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente – è un pilastro dell’azione sociale collettiva in difesa dell’ambiente. Negli ultimi anni, il concetto di rifiuto è stato positivamente stravolto grazie al grande lavoro fatto sui territori dalle associazioni ma anche e soprattutto dalle amministrazioni illuminate. L’economia circolare non è una chimera, è piuttosto un obiettivo realizzabile e raggiungibile con l’impegno di tutti e con una sensibilizzazione costante".