Colonne sonore. Omaggio a Ennio Morricone

GROSSETO "I concerti di Fondazione" si arricchiscono con il duo Viganò e Manini. Torna oggi l’appuntamento con le esibizioni sul palco dell’Auditorium Carlo Cavalieri per la rassegna promossa dall’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti. Si tratta di un evento imperdibile per gli amanti della musica che inizierà alle 17 nell’auditorium Carlo Cavalieri in via Bulgaria a Grosseto. Ospiterà il concerto del duo formato dal soprano Simona Viganò e Alessio Manini al pianoforte. L’evento è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, con la possibilità di associarsi direttamente prima del concerto al costo di 5 euro. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Ennio Morricone come "C’era una volta il West" e "Cinema Paradiso", "Sì, mi chiamo Mimì" e "O mio babbino caro" di Puccini, "Ebben? Ne andrò lontana" di Catelani, "Io son l’umile ancella" di Cilea, e con alcune musiche di Tosti come "Non t’amo più" e "Malìa". Le musiche del grande e compianto compositore risuoneranno così nell’auditorium grazie alla voce e alle mani del duo Viganò e Manini. La carriera di Morricone ingloba infatti un’enorme quantità di generi compositivi, che ne hanno fatto uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica. Ha scritto le musiche per più di 470 film e serie Tv, oltre che opere di musica contemporanea. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. A partire dal 1946 compose più di cento brani classici, ma ciò che ha dato la fama internazionale a Morricone come compositore sono state le musiche prodotte per il genere del western all’italiana. Dagli anni settanta Morricone diventò un nome di rilievo anche nel cinema hollywoodiano. Uno dei più grandi protagonisti non solo della musica italiana, ma mondiale, che viene adesso omaggiato grazie ai concerti messi in piedi dalla Fondazione.

Andrea Capitani