Clown in scena in piazza con "Alì"

Il progetto dell’associazione culturale "Melquiades", realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze si avvia verso la sua conclusione con i suoi ultimi appuntamenti: il prossimo sarà anche un’ottima occasione per godersi i deliziosi scorci che offre l’antico borgo medioevale di Montelaterone: domani alle 16.30 in piazza d’Armi, andrà in scena "Ali, una storia d’amore...e immondizia" , nel cui volo clownesco Mimì prende la mano degli spettatori per andare dove i sogni sono più forti della realtà; una scena di cartone e rifiuti nella quale giocare con gli spettatori per scambiarsi briciole di umanità.

Uno spettacolo creato e interpretato da Sara Gagliarducci, clown e performer dal 2001 e cofondatrice del Teatro Vagante. A seguire, per gli interessati, ci sarà un incontro - chiacchierata con Diego Romagnoli attorno al tema "Clown in Corsia". All’occasione sarà anche possibile ottenere informazioni e pre-iscriversi al prossimo laboratorio "Clown", livello base, che si terrà a cura dell’Associazione con la docenza di Angelika Georg. Le attività sono a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta in favore dell’associazione.

E’ possibile e consigliabile la prenotazione al numero 333 - 5397672.