Cittadini romeni riuniti in associazione

Presentata a Orbetello, con un evento che si è svolto nell’auditorium comunale, l’associazione socioculturale romena "Insieme per la cultura" presieduta da Tudorita Neagu, associazione che rappresenta i circa 400 cittadini romeni residenti nella Costa d’Argento.

"L’associazione – dice il vice pesidente Iulian Neagu – è libera, apartitica ed apolitica, regolata dalle norme del Codice civile Italiano e dello Statuto registrato in uno studio notarile".

I vertici dell’associazione hanno già iniziato incontri e riunioni con varie associazioni (fra le quali la Croce rossa), ma anche con il Comune di Orbetello per trovare "utili convergenze – dice il vice presidente – per promuovere attività culturali, artistiche, ricreative ed assistenziali in grado di diffondere la cultura tra le persone e far conoscere i valori e le tradizioni romene".

"Tutto questo, come abbiamo spiegato al consigliere del Comune, il senatore Roberto Berardi – dice an cora Neagu –, al fine di favorire la migliore inclusione tra tutti i popoli e la comunità orbetellana, senza nessuna esclusione o discriminazione. Ci vogliamo proporre come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale comune dell’educazione permanente".

Il prossimo evento organizzato dall’associazione è in programma durante i giorni delle festività pasquali con uno spettacolo teatrale per bambini.

Per informazioni sull’attività dell’associazione e per adesioni è possibile chiamare il numero 351-6213738.