Cittadini arrabbiati: "Cimitero, c’è degrado"

FOLLONICA

Erbacce più o meno alte stanno crescendo e circondando le tombe e i vialetti del cimitero di Follonica, lasciando un senso di quasi abbandono ai cittadini. Un senso di disordine che ben poco si addice a un luogo di dolore e di preghiera. Molte le polemiche da parte dei parenti dei defunti che trovano vergognoso uno stato simile di degrado e reclamano maggiore decoro per un luogo sacro, in cui andare a ricordare i propri cari.

Gli stessi cittadini già da settimane hanno iniziato a farsi sentire, polemizzando e contattando gli uffici comunali per chiedere spiegazioni ed esortare a una sua risoluzione. I servizi cimiteriali tra cui la pulizia dello stesso è competenza dell’Amministrazione comunale e della cooperativa "Melograno". L’assessora Stefania Turini spiega la situazione e le iniziative già messe in atto dall’amministrazione comunale.

"Sono al corrente della situazione e ho già preso provvedimenti a riguardo – dichiara –. Spero di riuscire a migliorare lo stato del nostro cimitero nel minor tempo possibile. Siamo ancora in una fase iniziale. Dalla settimana scorsa una persona della cooperativa Melograno ha avviato i lavori di pulizia. Chiedo ai cittadini un po’ di pazienza da parte loro. Io ho avuto l’incarico circa 20 giorni fa ma sono già al lavoro per ristabilire una situazione di decoro. Parliamo di un problema che è stato trascurato per un periodo troppo lungo e che ha quindi bisogno di un intervento radicale, che richiede del tempo".

Il servizio di pulizia è stato quindi da poco avviato, ma con qualche criticità ancora. La cooperativa "Melograno" si occupa della pulizia cimiteriale una mattina a settimana con un unico e solo operatore. Un servizio quindi ancora molto ridotto che non può certo risolvere pienamente una tale situazione degradante. Ne discute infatti Stefania Turini e accenna alcune soluzioni a lungo termine proposte dall’amministrazione. "Ne abbiamo già parlato in giunta per portare altre soluzioni – continua –. Sicuramente interverrà anche un altro operatore nel breve periodo per rendere il servizio maggiormente efficiente. Purtroppo la Asl ci vieta l’utilizzo del diserbante chimico, che invece da molte altre parti viene utilizzato. Con il loro divieto siamo costretti a ricorrere manualmente ai lavori. Ci stiamo comunque muovendo per risolvere una situazione cimiteriale piuttosto pesante e degradante".

Viola Bertaccini