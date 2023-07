Cittadinanza onoraria ai Carabinieri Che festa con la Fanfara a cavallo

Una festa a Grosseto, nel segno dell’Arma dei carabinieri. In occasione del conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma, che sarà conferita dal sindaco Vivarelli Colonna, la Fanfara del 4º Reggimento Carabinieri a cavallo, diretta dal capo fanfara, luogotenente Fabio Tassinari, si è esibita lungo le vie del centro storico di Grosseto con un ampio repertorio: dalle tradizionali marce militari, ai brani classici, moderni e contemporanei. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco, alla giunta, al comandante provinciale dei carabinieri, Giuseppe Adinolfi, e al prefetto Paola Berardino, anche numerose autorità militari e civili. Il sindaco ha accolto con gioia la Fanfara, rivolgendole un saluto pieno di affetto e gratitudine. "Oggi la vostra presenza impreziosisce ulteriormente il rapporto tra l’Arma e il Comune di Grosseto, un ente che governa una parte del territorio della Toscana: la Maremma grossetana. Una Maremma che evoca fatica, durezza, ma anche dignità, onore e rispetto per quanti hanno lavorato la nostra terra per rendercela oggi la splendida Maremma, famosa ormai nel mondo. Una terra dove hanno operato insieme, fianco a fianco, contadini, operai e carabinieri". Nel suo discorso il sindaco, dopo un excursus storico ha ricordato che "oggi come allora, i carabinieri sono punto di riferimento della nostra società". "Lo dimostrano – ha concluso – le tante ragazze e ragazzi che ambiscono a indossare la vostra divisa. Lo dimostrano i tanti attestati di fiducia nella vostra Arma. Lo vogliamo dimostrare oggi, come Comune, che desidera formalmente ringraziarvi della vostra presenza al nostro fianco".