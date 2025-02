"Cittadella del Carnevale. Basta solo fare il bando"

"Nessuno riesce a capire come Fratelli d’Italia la pensa sul progetto di project financing della Cittadella del Carnevale: tante battutine ma nessuna proposta concreta". Inizia così la nota di Follonica a Sinistra. "Consigliamo ad Ottaviani ed all’onorevole Rossi di Fratelli d’Italia di far partire quanto prima i lavori per la Cittadella del Carnevale – aggiungono – Nei 5 anni in cui siamo stati in maggioranza nell’amministrazione Benini con il nostro ex assessore Ciompi abbiamo predisposto un percorso al quale manca solo l’ultimo tassello: l’avvio del bando per l’assegnazione dei lavori e la realizzazione della cittadella del carnevale a costo zero per i follonichesi. L’attuale maggioranza invece ha dimostrato, con il suo operato nel consiglio comunale, la non volontà di arrivare a quell’obiettivo ma di voler mettere le mani nelle tasche dei follonichesi. Quindi la smettano di fare chiacchiere da carnevale. Devono solo far partire il bando, non è un’operazione difficile".