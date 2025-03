Cisl in lutto. E’ morto. Carlo Di Paola

GROSSETOE’ venuto a mancare Carlo Di Paola (foto), sindacalista che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, iniziando il suo percorso sindacale negli anni ‘80 nella Cisl di Grosseto, dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche. "Come tanti giovani del suo tempo - ricordano i colleghi della Cisl - ha maturato esperienze lavorative stagionali, prima di intraprendere l’impegno sindacale a tempo pieno, assumendo il ruolo di segretario di Fisascat Cisl Grosseto e successivamente entrando nella segreteria dell’Ust Cisl, dove ha collaborato attivamente con il segretario Generale Bulfardo Romualdi".

Nel 1995 Di Paola è stato chiamato alla Fisascat Cisl di Firenze, per strutturare e consolidare la categoria in un periodo di grande espansione, dotandola, tra le altre cose, di un ufficio vertenze che ha rappresentato un modello innovativo per il mondo Cisl. "Sempre attivo nel sindacato, nel 2009 – proseguono dell’Unione sindacale - è stato nominato segretario regionale di Fisascat Cisl Toscana, guidando la federazione verso una crescita straordinaria che l’ha portata a diventare la struttura Cisl con il maggior numero di iscritti. Parallelamente, ha ricoperto il ruolo di Presidente dell’Ebtt".

La sua vita è stata segnata anche da grandi dolori personali, tra cui la perdita dell’amato figlio Daniele in un tragico incidente stradale. Carlo lascia la figlia Serena, che gli ha donato due splendidi nipoti, fonte di gioia e conforto negli ultimi anni, alleviando le sue precarie condizioni di salute".

La salma si trova alla camera ardente dell’ospedale "Misericordia" di Grosseto. Le esequie si terranno oggi alle 15, alla parrocchia "Santa Lucia", in via Pirandello 26 a Grosseto.