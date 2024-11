Cinquant’anni di Grosseto Export: "Sempre al servizio delle imprese"

Il Consorzio Grosseto Export celebra quest’anno un traguardo importante: 50 anni di attività al servizio delle imprese agroalimentari e vinicole del territorio maremmano e non solo. Fondato il 6 novembre 1974 dalla Camera di Commercio di Grosseto, il Consorzio ha giocato un ruolo chiave nel portare le eccellenze del Made in Italy sui mercati internazionali, diventando un punto di riferimento per aziende del territorio e per produttori di altre province toscane. La storia del Consorzio è costellata di successi e collaborazioni, frutto del lavoro di squadra e del costante impegno deisoci, che hanno sempre lavorato per far crescere l’appeal di questa realtà.

Nel corso di mezzo secolo, il Consorzio ha contribuito a far conoscere nel mondo prodotti di alta qualità, sostenendo aziende locali come Olma, una delle eccellenze dell’olio in Maremma, Copaim, Il Boschetto, Brezzi Tartufi, Caseificio Sociale Manciano e Corsini Biscotti, alcune delle quali hanno raggiunto notevoli traguardi di export internazionale proprio grazie al supporto del Consorzio. Oggi, il Consorzio Grosseto Export conta oltre venti aziende associate provenienti da varie province della Toscana e anche da altre regioni, dimostrando come il suo valore si estenda ben oltre i confini della Maremma. Il Consorzio continua a promuovere il Made in Italy sui mercati globali sotto il marchio Good Advice - Italian Food & Wine, rappresentando qualità e autenticità. Cinquant’anni di passione e impegno "Questo traguardo è dedicato a tutti coloro che, negli anni, hanno creduto nel Consorzio e contribuito alla sua crescita – dicono dalla dirigenza del Consorzio – aziende, professionisti, collaboratori, consulenti e clienti che negli anni hanno contribuito a fare di questa associazione uno dei punti di riferimento per l’intero territorio. Il nostro viaggio comunque continua, con la stessa passione e determinazione che ci ha sempre contraddistinto, unendo produttori di qualità e promuovendo i loro prodotti con impegno e dedizione. Un ringraziamento speciale – chiudono da Grosseto Export – va al presidente Federico Vanni di Fattoria San Felo, a tutto il Consiglio direttivo, al direttore Gabriele Zappelli, allo staff del Consorzio e a tutte le aziende associate, con l’augurio di altri 50 anni di successi".