Cimitero di Follonica. Baietti: "Troppe criticità"

Danilo Baietti, consigliere di FdI, punta il dito sulle pessime condizioni del cimitero. Molte le lamentele da parte dei cittadini e dei parenti dei defunti, di cui Baietti si fa carico. "In questi ultimi mesi – dichiara –, purtroppo aggiungerei, ho più volte constatato che la situazione esistente sia all’interno che all’esterno del cimitero follonichese è davvero insostenibile. Lo ‘spettacolo’ in cui si imbattono i familiari che si recano presso il cimitero comunale, a far visita ai cari defunti, non è degno per un paese civile come il nostro". Baietti quindi elenca le varie problematiche esistenti. "Il personale si dimostra spesso scortese – aggiunge Baietti – e minimamente empatico nei confronti di persone che stanno vivendo momenti dolorosi, quali la perdita di una persona cara. I mezzi a disposizione, come i montacarichi adibiti al trasferimento delle salme, non sempre sono funzionanti, e le bare, per essere inserite nei loculi posti all’ultimo piano dello stabile, necessitano di un’inclinazione decisamente pericolosa per l’incolumità di parenti e familiari che si trovano nei pressi". Anche gli spazi esterni al cimitero comunale siano critici: "Altro aspetto che mi fa veramente indignare – rimarca l’esponente di Fratelli d’Italia – sia come politico, che come cittadino, è quello relativo alla trascuratissima gestione dell’intera struttura, a partire dal parcheggio antistante l’entrata che risulta essere abbandonato completamente a se stesso, con erba incolta. L’erba è una problematica inerente all’intera struttura, esterna e interna che sia, lasciata talmente alta che pare come di stare all’interno di una giungla". Baietti conclude sollecitando l’Amministrazione comunale a prendere in mano la situazione e trovare una repentina soluzione: "Chiedo all’attuale Amministrazione – dice – solamente il rispetto per il luogo e per i familiari di chi purtroppo in questa vita terrena non c’è più, provvedendo urgentemente a rendere il cimitero comunale un luogo dignitoso come meriterebbe di essere".