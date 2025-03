Ciclismo internazionale come traino. Il turismo punta anche sullo sport

MONTE ARGENTARIOIl ciclismo internazionale approda all’Argentario e diventa sempre più attrattiva per il turismo. Con la presentazione degli "Internazionali d’Italia Series 2025" che si terranno a Porto Santo Stefano il 22 e 23 marzo, prosegue l’impegno di Miramis, brand di ospitalità di lusso del Gruppo svedese Qarlbo Ab, di puntare a posizionare l’Argentario tra le destinazioni per bici più attrattive in Italia, cercando di destagionalizzare il più possibile le presenze sul territorio. Partono una serie di iniziative, promosse con partner locali, per dare un nuovo impulso con eventi e servizi dedicati agli amanti delle due ruote. Si inserisce in questo contesto l’idea di Tommasini, azienda di Grosseto di biciclette da corsa, che per la stagione 2025 avvierà un hub dotato di 500 bici che potranno essere noleggiate al nuovo Bike Village, situato tra Orbetello e Porto Santo Stefano. Il progetto è dedicato non solo agli ospiti delle strutture ricettive di Miramis (La Roqqa e Torre di Cala Piccola), ma si rivolge anche a tutti i turisti e alla comunità dell’Argentario. L’iniziativa seguirà il primo grande evento ciclistico in calendario che vedrà protagonista l’Argentario. Il promontorio entra, infatti, a far parte del circuito di Internazionali d’Italia, ospitando il 22 e 23 marzo la seconda tappa degli Internazionali d’Italia Series, prestigiosa manifestazione di mountain bike che, da Porto Santo Stefano, si snoderà in un tracciato di gara impareggiabile e affascinante. A queste attività l’amministrazione unisce anche una promozione attiva del cicloturismo, investendo in parcheggi, punti informativi e un sito web dedicato. Inoltre, come partner del progetto avviato da Tommasini, Miramis riserverà ai propri ospiti, oltre al noleggio bici, anche una visita esclusiva nella fabbrica Tommasini e la possibilità di organizzare dei tour in bicicletta con una guida d’eccezione: Massimo Lelli, ciclista maremmano che ha partecipato anche a nove Giri d’Italia e quattordici Tour de France. Per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia Series 2025, il tracciato si snoderà anche nell’area ex Aeronautica Militare, che farà da cornice alla seconda tappa dell’edizione di quest’anno.?La domenica il percorso sarà a disposizione della competizione nazionale giovanile, ma anche della gara amatoriale che aprirà la giornata.Numerose le richieste di partecipazione ricevute: al momento si contano oltre 100 iscritti per sabato 22 e 160 per la domenica.

Andrea Capitani