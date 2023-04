"Ci tocca": tutti a pulire il Parco di Poggio

Nuova passeggiata ecologica a Massa Marittima promossa dal Terziere di Borgo con il patrocinio del Comune e della Società dei Terzieri Massetani e la collaborazione di Sei Toscana che sarà presente con uno dei suoi mezzi. L’iniziativa, dal titolo "Ci tocca" è in programma oggi, alle ore 9, nel parcheggio di Parco di Poggio per raccogliere i rifiuti abbandonati all’interno dell’area. Per partecipare è sufficiente presentarsi all’appuntamento con scarpe comode e guanti. I sacchetti saranno forniti da Sei Toscana. Al termine sarà offerto un aperitivo ai partecipanti. Sono molte le iniziative che sono state fatte in questo senso proprio nel territorio di Massa Marittima, sempre su input dell’assessorato all’ambiente che nei mesi scorsi aveva organizzato vere e proprie giornate per ripulire nono solo le zone di territorio, ma anche le strade comunali dai rifiuti abbandonati da automobilisti maleducati e indisciplinati.