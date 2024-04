Ci sarà una società promessa?. Ascoltando noi stessi e gli altri

La società di oggi potremmo definirla come individualista, dove ogni componente di quest’ultima pensa solo al singolo individuo senza preoccuparsi degli altri e senza provare empatia per il prossimo. Soltanto pensare che la società di qualche secolo fa era migliore di quella di oggi è preoccupante, il pensiero illuminista era un vero e proprio esempio di realtà "perfetta", gli illuministi affermavano: "Posso non essere d’accordo con le tue idee ma morirei per difenderle". Nessuno di noi, al tempo d’oggi, immaginerebbe mai di pronunciare queste testuali parole, perché, come già affermato, viviamo in una società in cui l’unica cosa importante è pensare a se stessi. Questo tipo di idea, però, ci porterà ad eliminare la sinergia tra gli uomini. In questo mondo servono persone capaci di capire qual è il vero senso di altruismo ed empatia, infatti, come dice il famoso scrittore John Updike: "Sono sempre più facilmente disgustato dal fatto che stiamo vivendo in questa società impegnata a farci spendere più di quanto abbiamo, o più di quanto dovremmo, per cose di cui non abbiamo realmente bisogno o che vogliamo, e che inoltre ci sta uccidendo lentamente mentre ci riempie tutte le discariche e fa cantare sempre meno gli uccelli".

Con questa celeberrima citazione l’autore afferma che la società ci riempie di sciocchezze e pensieri superficiali ogni singolo giorno, se continueremo così ci avvieremo verso una lenta e tortuosa morte del globo.

Nel mondo greco il benessere della società veniva posto prima di quello dell’individuo: erano presenti dei fervidi scambi di idee e il piacere della scoperta. Gli uomini erano curiosi di vedere la cultura nella sua integrità per poi discuterne e parlarne insieme. Questo favorì lo sviluppo della filosofia e delle ideologie greche. Il mondo greco, in poche parole, si può sintetizzare definendolo ricco di mentalità aperte e volte verso il progresso della società, intesa come una realtà inclusiva e solidale. In una visione politica democratica non sovrastare le idee degli altri e rispettarle è simbolo di affermazione della libertà e dell’accoglienza.

La libertà è partecipazione (cit. Giorgio Gaber): accogliere le idee altrui e rendersi partecipi della vita degli altri cittadini. è possibile immaginare un mondo in cui la libertà dell’altro possa essere la nostra priorità? E se fossimo capaci di ascoltare veramente chi c’è di fronte arrivando a comprendere che la domanda è la più alta forma di libertà comunicativa? Per una volta non cerchiamo di trovare le risposte alle domande degli altri ma fermiamoci ad ascoltare.