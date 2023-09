ChocoMoments. I tre giorni: "dolcissimi"

Da venerdì 6 ottobre a domenica 8 torna in piazza Dante, a Grosseto, la festa del cioccolato artigianale, giunta alla seconda edizione. L’evento, co-organizzato da Confesercenti, ChocoMoments e Ccn con il patrocinio del Comune di Grosseto, tornerà a far gola agli amanti del cioccolato. Oltre agli stand gastronomici con prodotti a base di cioccolato, ci saranno aboratori per bambini, lezioni per adulti, spettacoli di cucina e attività a tema.

"Il profumo del cioccolato torna nelle vie del nostro centro storico – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Siamo felici di poter accogliere in città la nuova edizione di questo evento, molto apprezzato da grandi e piccoli. La qualità dei prodotti e la particolarità delle iniziative ad esso connesse non solo attirano i più golosi, ma favoriscono, allo stesso tempo, le attività produttive di tutta l’area circostante".

"Lo scorso anno la festa è stata un successo – dice il presidente Confesercenti Giovanni Caso –. Un appuntamento importante che non potevamo non replicare. Abbiamo pensato a laboratori per bambini e cooking lesson, in tutto in collaborazione con il Ccn perché il nostro intento è, oltre a portare un’attrazione divertente e di qualità in città, anche quello di far vivere ai cittadini il centro cittadino e tutte le attività, i negozi di vicinato, che lo animano tutto l’anno". "Festa dello cioccolato è una precisa volontà di Confesercenti di riportare vitalità, famiglie e giovani nel centro storico del nostro capoluogo – spiega Marco Di Giacopo di Confesercenti – In questa edizione, insieme alla professionalità di Chocomoments, abbiamo puntato anche all’integrazione con le attività del centro storico, società sportive e associazioni benefiche. Un momento adatto a tutti ed alla portata di tutti, dedicato ad un elemento che unisce come la cioccolata". "Come presidente del Ccn sposo tutte le belle manifestazioni che hanno come target quello che si prefigge il Ccn: famiglie e bambini – dice Agata Renzo –. Ci saranno attività collaterali: aperitivi a tema cioccolato, birre al cioccolato, letture a tema e menù con piatti che verranno proposti nei ristoranti".

Steven Santamaria