Chelliana, ’Femminicidio nell’antica Roma’

GROSSETO Oggi alle 17, alla biblioteca comunale Chelliana in via Mazzini 36 a Grosseto, si terrà la presentazione del libro "Femminicidio e violenza di genere nell’antica Roma", edito da DieLLe Editore. Interverranno le autrici: Marina Lo Blundo, funzionaria archeologa al Parco Archeologico di Ostia Antica, Alessandra Randazzo, giornalista pubblicista, divulgatrice di archeologia e social media manager, Giulia Santini, studentessa di Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali all’Università Internazionale Uninettuno. Modererà l’incontro Enrico Pizzi, giornalista ed editorialista per Tv9 Telemaremma. Il libro parla della condizione della donna nel Diritto Romano, degli stereotipi di genere che la avvolgevano. E ancora: quali sono i casi di femminicidio più famosi nella storia romana?. Attuale nel dibattito contemporaneo e nelle cronache quotidiane, quello del femminicidio e della violenza di genere è un fenomeno che affonda le sue radici molto indietro nella storia. L’analisi della situazione in età romana permette di comprendere come, pur se in un panorama giuridico nettamente cambiato, molte dinamiche di violenza, di sottomissione, di possesso, fossero ben presenti allora come oggi.