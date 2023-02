Cene a lume di candela e anche una lotteria con viaggio premio

Un San Valentino molto speciale. Per ricordare come in città esista un forte radicamento dell’arte orafa, Federpreziosi Confcommercio ha pensato a un’iniziativa che tenesse insieme i tanti volti della "passione". Ha infatti organizzato delle cene romantiche a lume di candela nei tanti ristoranti di Grosseto e degli altri 27 comuni della provincia e il brindisi di San Valentino alla Sala Eden del capoluogo. A contribuire all’iniziativa, i ristoranti di Fipe Confcommercio. "Anche se non siamo ancora ai livelli pre pandemici – dice Danilo Ceccarelli, presidente Fipe Confcommercio Grosseto – i risultati per il 14 febbraio sono buoni quest’anno. I ristoratori grossetani si sono attrezzati al meglio per offrire delle buone proposte. Dopo due anni di restrizione, c’è la voglia di uscire e trascorrere in serenità dei momenti di convivialità". A rendere più magica e allettante questa iniziativa è la possibilità di vincere un weekend romantico in una delle città più affascinanti d’Italia. Acquistando un regalo per San Valentino in una delle gioiellerie convenzionate, si riceverà un coupon valido per l’estrazione di un soggiorno per due persone. Il vincitore sarà estratto alle 23 del 14 febbraio alla Sala Eden, durante il brindisi. Le gioiellerie aderenti all’iniziativa sono: Giada Gioelli Ribolla, Sabatini Srl Orbetello, Boutique Giovanni Raspini Orbetello, Oro Colato Grosseto, Gioiellerie Stoppa Grosseto, Gioielleria Mirolli Grosseto, Saturno Gioielli Grosseto, Centro Orafo Grosseto, Gioielleria Cesaroni Grosseto, Gioielleria Cecchi Castiglione della Pescaia. Inoltre, dalle 22, ad animare la Sala Eden con la sua musica ci sarà Annina Dj. Durante la serata, chi ha aderito all’iniziativa di Federpreziosi Confcommercio potrà ricevere anche una bevuta in omaggio. L’ingresso è libero e la serata potrà essere aperta con un aperitivo o una cena realizzati daUscita di Sicurezza. Per l’occasione sarà proposto uno speciale street food gourmet con alcuni piatti fuori menu, ispirati proprio alla festa degli innamorati. La Sala Eden è aperta dalle 18. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 327 394 524.