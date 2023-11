Celebrazioni per la "Festa della Toscana". Lectio magistralis di David La Mantia

La giornata di oggi è dedicata alla celebrazione della Festa della Toscana, un momento per riflettere sulle profonde radici di pace e giustizia del popolo toscano. Oggi la sala consiliare del municipio ospita una lectio magistralis del professore e poeta David La Mantia (nella foto). Il docente approfondirà i valori espressi da don Milani, sottolineando la loro sintonia con quelli della Toscana. L’obiettivo della Festa della Toscana è trasmettere alle generazioni future il ricco patrimonio di valori civili e spirituali che costituiscono l’identità della Toscana. Quest’anno, la celebrazione si concentra sul tema" "I Care", la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a cento anni dalla nascita di don Milani". "Per l’Amministrazione - sottolinea il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – è di primaria importanza sottoscrivere con convinzione gli impegni legati alla celebrazione della Festa della Toscana. È essenziale per noi esprimere chiaramente la nostra posizione sui princìpi che riguardano questo appuntamento. La dedica a don Milani mira a riaffermare i suoi insegnamenti, ancora straordinariamente rilevanti e attuali. Idee che meritano di essere portate all’attenzione di tutti, in particolare delle giovani generazioni delle nostre scuole". Il 30 novembre del 1786 la Toscana adottò un nuovo codice penale in cui, per la prima volta al mondo, si decretava l’abolizione della pena di morte: la Festa della Toscana vuole ricordare quell’evento straordinario e affermare l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell’identità della Toscana.