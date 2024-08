Cedola per i libri scolastici. Sono iniziate le prenotazioni

Il Comune di Massa Marittima informa i genitori degli iscritti alla scuola primaria che è possibile prenotare la cedola per i libri dell’anno scolastico 2024/2025. Un’opportunità importante in vista della riapertura delle scuole. Per gli utenti che hanno già effettuato la registrazione con l’apposito modulo on-line, è necessario accedere al portale E-Civis al seguente link https://massamarittima.ecivis.it/. Nella sezione "Cedole Librarie" occorre selezionare il figlio e la cartoleria dove prenotare i libri. Il Comune ricorda di prestare particolare attenzione alla scelta del libro di religione che deve essere ‘spuntato’ nell’elenco. In alternativa, è possibile procedere alla prenotazione dei libri direttamente alla libreria prescelta, muniti del codice fiscale dell’alunno. Per chi ancora non si fosse iscritto al portale "E-Civis", occorre invece eguire una procedura standard: ovvero accedere con le proprie credenziali Spid all’area personale e compilare la domanda nella sezione "Moduli online" indicando la scuola e la classe frequentata. In caso di più figli la domanda di iscrizione dovrà essere effettuata per ognuno di essi. Una volta registrati si dovrà attendere l’accettazione dell’iscrizione da parte dell’Ufficio Scuola. Solo a questo punto sarà possibile procedere con la prenotazione della cedola libraria rientrando nel portale al seguente link https://massamarittima.ecivis.it/ o presso le librerie autorizzate. Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare ad Angela Zappi (0566/906247).