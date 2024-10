C’è ‘Indi’, festival dell’editoria indipendente

Appuntamento oggi alle 16,30, all’Orto dei Frati nella fortezza di Castiglione della Pescaia, con "Indi", il festival delle librerie e dell’editoria indipendente organizzato dal Sil di Confesercenti, il sindacato che riunisce librai e cartolibrai. Con il patrocinio e il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia e il contributo di Enegan Energy Partner, Lorenzo Robino e Valeria Petri porteranno in scena "Turiste della Catastrofe" di Ilaria Gaspari. "Quello che proponiamo – afferma Francesco Serino (nella foto), presidente Sil Confesercenti – è un vero e proprio reading teatrale, non solo una lettura scenica del testo, con due attori professionisti. Si tratta di un primo appuntamento di un evento (che potrebbe diventare annuale), dedicato agli editori e alle librerie indipendenti che sostengono questo tipo di editoria. Quello dell’editoria indipendente è un mercato in crescita ma solitamente poco considerato, e questo anche se ha un livello di qualità letteraria ed editoriale molto elevato, nella cura dei dettagli come nella veste grafica. Per questo Sil Confesercenti vuole far conoscere questi libri e questi editori. Il testo selezionato, della casa editrice Tetra, è stato scelto tra molti attraverso un team di lavoro di una ventina di persone. È piaciuto perché fresco, leggero, originale e scritto molto bene dall’autrice, Ilaria Gaspari".