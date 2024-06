Tornano a Castiglione della Pescaia le "Giornate nazionali del Cicloturismo" promosse da Fiab con lo scopo di far conoscere a grandi e piccini il turismo in bicicletta come forma di mobilità sostenibile: domani tutti in sella alla bici per una pedalata alla scoperta della Riserva Naturale della Diaccia Botrona. La partenza del tour guidato è alle 17 dal Museo Casa Rossa Ximenes per percorrere l’anello della Riserva in un’escursione di 15 chilometri con soste per l’osservazione con binocoli di falchi, anatre, fenicotteri rosa e tutta la fauna che popola l’area naturale. Il percorso è pianeggiante, adatto ad adulti e ragazzi dai 12 anni, per bici gravel o mountainbike. Per informazioni 0564-927244.