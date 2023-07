Caseificio "Il Fiorino" Il cacio sbanca il "Cheese"

Con 13 medaglie all’International Cheese Awards, il caseificio "Il Fiorino" batte ogni record personale, confermandosi tra i caseifici più premiati al mondo con 191 tra premi e riconoscimenti nei più importanti contest caseari italiani e internazionali. I pecorini prodotti artigianalmente da "Il Fiorino" a Londra hanno conquistato sette ori, un argento e cinque bronzi. A convincere la giura dell’International Cheese Awards sono stati per le medaglie d’oro il Pecorino con Pesto genovese Dop, Semi stagionato dei Fiorini, Cacio di Giove, Fiorin Blu, Cacio di Afrodite. Doppio oro per la Riserva del Fondatore che si conferma il formaggio più premiato al mondo. La medaglia di argento è andata al Cacio di Venere che si è aggiudicato anche un bronzo. Al Cacio di Caterina, al Fior di Natura semistagionato, al Pecorino Toscano Dop e a La Morbidosa sono andate le medaglie di bronzo.

"Quest’anno il nostro caseificio – affermano Angela Fiorini e Simone Sargentoni – compie 66 anni e li celebriamo con queste 13 medaglie che ci arrivano da Londra fin qui a Roccalbegna e da uno dei concorsi caseari più importanti al mondo. Ogni forma di pecorino che esce da Il Fiorino ha dietro una tradizione casearia artigianale che ci tramandiamo da generazioni, una cura maniacale per i dettagli e una selezione rigorosa del latte che proviene solo da pecore allevate nella nostra terra: la Maremma. A vincere insieme ai nostri pecorini più pregiati e più conosciuti come la Riserva del Fondatore e il Pecorino Toscano Dop sono gli ultimi nati tra i nostri formaggi della linea Divini Sapori, come il Cacio di Giove, il Cacio di Afrodite e il Cacio di Venere a dimostrazione che Il Fiorino sa rinnovarsi e innovarsi, portando sul mercato prodotti con una cifra di gusto, odore e tatto ben definita e riconoscibile".

Doppio oro è stato conferito alla Riserva del Fondatore, creato per rendere omaggio al fondatore Duilio Fiorini. Prodotto con gli antichi metodi della tradizione e affinato in grotta per un anno, è un formaggio "da meditazione", pluripremiato in tutti i concorsi del mondo. Conferma è arrivata da formaggi già molto apprezzati dal mercato come il Fiorin Blu, pecorino erborinato, e con il Penicillium roqueforti dal gusto intenso e ben bilanciato ed un odore vegetale; il Pecorino con pesto alla genovese Dop e il Pecorino Semistagionato dei Fiorini, uno dei formaggi della tradizione casearia del Fiorino e il Cacio di Afrodite, pecorino semicotto stagionato che dalla sua nascita ha già vinto 2 stelle al Great Taste Awards 2021, un bronzo all’International Cheese and Dairy Awards 2021 e due medaglie al World Cheese Awards 2021 di Oviedo. Primo oro per il Cacio di Giove, caratterizzato dagli stimmi di zafferano prodotti da un’azienda di Civitella Paganico.