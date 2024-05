Case popolari. La Cisl aiuta per la domanda

A partire da oggi la Sicet Cisl di Grosseto è a disposizione dei cittadini per la compilazione e l’invio delle domande per l’assegnazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica nel comune di Grosseto, che potranno essere inviate fino al 9 luglio.

"Viste le tante richieste che ci saranno per via delle numerose famiglie in difficoltà – spiega Sergio Camerota della Sicet Cisl – siamo a disposizione di chi avrà bisogno di aiuto nel compilare e inviare la domanda. In quasi due anni di graduatoria sono stati assegnati solo 35 appartamenti a fronte di più di settecento domande. Il requisito fondamentale per poter procedere con la domanda è l’Isee non superiore a 16500 euro".

Per informazione e per fissare un appuntamento telefonare allo 0564-422301.