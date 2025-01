Casa della comunità e primo soccorso. Crestini (Cgil): "Restano una priorità"

FOLLONICADalla fabbrica alla comunità: il futuro della sanità territoriale e del primo soccorso a Follonica.

Si è svolto ieri nella sala Allegri (Ex Ilva) di Follonica, l’incontro promosso da Spi Cgil Grosseto. Un appuntamento che ha visto una significativa partecipazione della cittadinanza e ha affrontato temi cruciali per il futuro della sanità territoriale. Gabriella Crestini, segretaria della Lega Spi Cgil Follonica Scarlino, ha aperto i lavori sottolineando l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini. "Appuntamenti come questo sono fondamentali per dare voce alle necessità della comunità – ha detto Crestini - La realizzazione della casa di comunità e lo sviluppo del punto di primo soccorso a Follonica restano priorità assolute. La figura del medico di medicina generale deve essere valorizzata cercando di alleggerire il peso della burocrazia, affinché possa tornare al centro del sistema sanitario".

A seguire, Erio Giovannelli, Segretario Generale SPI CGIL Grosseto, ha ribadito l’impegno del sindacato nel monitorare i progetti previsti dal Pnrr, come la casa di comunità Hub di Follonica, che rappresenterà un punto di riferimento essenziale per il territorio. "È fondamentale garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e il successivo funzionamento – ricorda – Parallelamente, continueremo a spingere sulla sinergia con il punto di primo soccorso, che è nato dall’intuizione del sindaco Ovidio Angeluccetti. Riaprire la struttura di radiologia, utilizzare di più il punto di primo soccorso è per noi prioritario e urgente, assieme all’avvio della casa di comunità appena disponibile".