’Carnevaletto da tre soldi’. Presentata la nuova edizione

L’associazione Carnevaletto da tre soldi e il Comune presentano il programma della 53esima edizione del Carnevaletto da tre soldi che si terrà nel cuore del centro storico dal 28 gennaio al 17 febbraio 2024. Domenica 28 in Corso Italia torna la manifestazione più allegra e colorata dell’anno. "Ringraziamo prima di tutto l’amministrazione comunale – ha detto il presidente dell’associazione Carnevaletto Giorgio Stefanizzi – in particolare l’assessore Maddalena Ottali che, da sempre, ci sostiene e ci aiuta a fare sempre meglio". La manifestazione supportata con convinzione dall’amministrazione comunale che, per l’edizione 2024, stanzia 63mila euro, di cui 20mila già erogati: "Siamo molto soddisfatti del programma della nuova edizione del Carnevaletto – ribadisce l’assessore Maddalena Ottali, è una delle nostre tradizioni più amate e radicate in cui credo moltissimo. Si parte con la prima sfilata in Corso Italia, nel cuore del centro storico di Orbetello, domenica 28 alle 15,15 con i carri allegorici di Albinia, Centro 2.0, Fonteblanda, Gruppo Carristi Rione Neghelli, Neghelli in Armonia, Stazione, di Gruppi e maschere con la partecipazione di Re Carnevale e del Corpo Bandistico La Racchia, Banda Comica di Vejano. Domenica 4 febbraio il primo appuntamento è alle 10 allo stadio Ottorino Vezzosi, con il torneo di calcio "Coppa Carnevaletto". Il corso mascherato avrà inizio alle 14.30 e si terrà come sempre in Corso Italia: ad accompagnare la sfilata dei carri ci sarà la banda Filippo Mascagna di Caprarola. Giovedì 8 febbraio il Carnevaletto propone la "Festa del bambino in maschera" in piazza Eroe dei due mondi dalle 15 alle 18. Inoltre, a partire dalle 18, l’auditorium di Orbetello ospiterà lo spettacolo teatrale "A teatro ogni scherzo vale!" dedicato ai bambini, regia di Irene Lizzulli. Sabato 10 febbraio veglione mascherato del sabato grasso alla discoteca NewLine di Orbetello alle 22 con l’orchesta ExtraBand. Domenica 11 febbraio si inizia alle 12 in via Mura di Levante con le maschere del Carnevaletto con la collaborazione dell’associazione "Maremma sup avventura e non solo" . Alle 14.30 in Corso Italia ci sarà il terzo corso mascherato. Sabato 17 febbraio gran finale in notturna con la sfilata dei carri allegorici a partire dalle 18.30. Alle 21 in piazza Eroe dei due mondi spettacolo di chiusura, le premiazioni dei gruppi e maschere, la proclamazione della Reginetta del Carnevaletto e del Carrissimo 2024, con la consegna del drappo dipinto da Valerio Stronchi.

Michele Casalini