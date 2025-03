Carnevaletto da tre soldi. La Reginetta è Martina Massa

La nuova Reginetta del Carnevale di Orbetello è Martina Massa, del carro allegorico del Rione di Neghelli. L’elezione è arrivata al termine di una bella domenica con migliaia di cittadini che si sono divertiti per il Carnevaletto ad tre soldi. Tutto è andato bene ed ora appuntamento per la finale in notturna in programma sabato, giorno in cui verrà proclamato il Carrissimo 2025. E’ il premio più importante della manifestazione. Soddisfatti del pubblico presente sempre molto numeroso il sindaco, Andrea Casamenti ed il Presidente dell’Associazione Carnevale Giorgio Stefanizzi.

Domenica sera si è proceduto alla proclamazione della Reginetta del Carnevale, edizione 2025. Lo scettro è stato quindi consegnato a Martina Massa che così iscrive il suo nome nell’albo della rassegna giunta alla 54esima edizione. La Reginetta accompagnava il carro "Gli insetti.. la farina che non t’aspetti".

Queste le altre aspiranti al trono e i relativi carri allegorici. Rione Stazione "l’Aurora dei Balocchi", reginetta Melissa Sabatini; Neghelli in Armonia con "Neghelli’s Future Apocalypse Jaopane Tales" e reginetta Lucia Alocci; Fonteblanda con "Un libro per sognare" reginetta Sara Gagliardi; Centro storico "Bell’Italia un Paese alla deriva", reginetta Greta Gianni; Albinia "Pace sommersa", reginetta Sara Corti.

Ultimo atto della manifestazione, quindi, in programma sabato con la sfilata in notturna dei carri e l’atteso momento della proclamazione del carro vincitore. Inizio della sfilata alle 20 in Corso Italia.

Michele Casalini