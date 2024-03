Carnevale, ultimi responsi. Vince la "167 Ovest"

E’ il carro della "167 Ovest" ad aggiudicarsi lo scettro del Carnevale di Follonica 2024, mentre la Mascherata a terra più bella è quella di Senzuno, rione che porta a casa anche la "Coppa Carnevale".

E’ questo il risultato finale decretato dalla giura e ufficializzato nel corso della cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio all’interno della Fonderia Uno di fronte ad una platea gremitissima.

Il carro vincitore aveva come tema "Gioca bambino, non smettere di sognare" e nelle intenzioni degli ideatori intendeva riportare alla memmoria "quegli amati giochi d’infanzia – dicono i rappresentanti del rione –, semplici come eravamp noi, quando bastava la fantasia ae ogni gioco era una nuova avventura da inventare e vivere, da soli o con glia amici. Passano gli anni e la differenza con la nuova generazione è sempre più evidente, la tecnologia in pochi anni ha preso il sopravvento ed è diventata la nuova e forse unica compagna di giochi dei nostri figli".

Tra i carri, al secondo posto quello di Senzuno e al terzo quello di Zona Nuova.

Premio per la migliore mascherata a terra, invece, al rione Senzuno con il tema "Sen’1 Circus", un omaggio al mondo circense che "negli anni – dicono gli ideatori della masherata – ha evoluto la sua forma, seguendo mode e tendenze, ma mantenendo sempre l’obiettivo di catturare l’attenzione del pubblico con l’abilità degli artisti e la creatività dei costumi". Secondo posto per la "167 Ovest", terzo per Zona Nuova.