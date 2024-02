Carnevale. È il giorno della Reginetta

Dopo il successo della prima sfilata, con sole e bel tempo che hanno accompagnato carri, mascherate e pubblico fino a dopo il tramonto, e dopo il rinvio per il maltempo di domenica scorsa tornano finalmente in piazza i rioni del Carnevale Follonichese oggi pomeriggio a partire dalle 14,30. Il meteo dovrebbe infatti consentire il regolare svolgimento della sfilata che, come da tradizione, sarà dedicata alle reginette degli otto rioni che durante il corso mascherato verranno valutate dalla giuria tecnica con l’elezione di Miss Carnevale 2024 e la proclamazione dal palco in piazza a Mare al termine del corso mascherato. Alla sfilata di oggi pomeriggio parteciperanno anche la Galantara Marching Band di Piombino e la mascherata realizzata dalle scuole follonichesi assieme alla scuola di cartapesta. Le otto reginette che cercheranno di ereditare il titolo dalla miss uscente del 2023, Melissa Montagnani (rione Senzuno), sono per il Rione Capannino Annalisa Di Maio, 25 anni; per il rione Cassarello Alexia Barni, 20 anni; per il rione 167 Elisa Sassara, 24 anni; per il rione Centro Jennifer Sini, 25 anni; per il rione Chiesa Francesca Senesi, 39 anni; per il rione Pratoranieri Lucia Todini, 22 anni; per il rione Senzuno Chiara Pinzaferri, 20 anni; per il rione Zona Nuova Alessia Cappelletti, 18 anni.

Durante la prima sfilata tutte le reginette hanno avuto davvero applausi a scena aperta e dunque la vittoria non è scontata. Sarà decisiva dunque la sfilata di oggi per decretare la vincitrice. Il programma avrebbe previsto altri due appuntamenti nel corso del fine settimana rinviati però per il lutto regionale proclamato dal Presidente della Toscana Eugenio Giani dopo la tragedia avvenuta in un cantiere del supermercato Esselunga a Firenze: l’Associazione Carnevale Follonichese, il Bricolarge e la Scuola di Cartapesta hanno infatti annullato tutti gli eventi collaterali alla sfilata di oggi.