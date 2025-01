Carnevale, confermata la sfilata del 2 febbraio

FOLLONICA

Dopo i danni ai carri di Pratoranieri e Chiesa, il Carnevale di Follonica si avvia regolarmente all’edizione del 2025 (filate del 2,9, 16 e 22 febbraio). Anche i due rioni danneggiati parteciperanno alla kermesse, seppur con modalità alternative viste le pesanti conseguenze dell’incendio.

Per quanto riguarda il rione Chiesa la struttura ha subito all’interno del mascherone dell’elefante l’effetto del calore del fuoco sprigionato, con l’impossibilità di poter recuperare il carro nella sua originale configurazione in così breve tempo; inevitabile quindi la decisione del gruppo biancorosso di mettere in stand-by la struttura e di riproporla nel 2026, dopo aver sistemato quanto rovinato dal fuoco.

Il rione Pratoranieri ha visto invece completamente distrutte le strutture principali ma, anche in virtù della diversa struttura del carro, ha deciso di uscire con il pianale e con le maschere che si sono salvate.

"È logicamente tutto confermato - spiega Andrea Benini - quindi domenica 2 febbraio si terrà la prima sfilata".