Carenza di personale: "Nessun accordo con l’Asl"

di Nicola Ciuffoletti

GROSSETO

Prosegue lo stato di agitazione del personale Asl proclamato dai sindacati NurSind, Nursing Up e Usb e adesso si valuta per settembre lo sciopero. Il motivo è la carenza di personale. "Il tentativo di conciliazione con Asl non è andato a buon fine. – spiega Stefano Corsini di Usb parlando anche a nome di NurSind e Nursing Up – Diciamo che dal recente tavolo avuto con l’azienda sanitaria non è emersa alcuna apertura concreta da parte di Asl in merito alle nostre richieste. Le perplessità sono tante e insieme a Valentina Galisi di NurSind e Marco Marocco Nursing Up stiamo valutando varie iniziative da mettere in campo ad agosto".

"Intanto – prosegue Corsini – stiamo preparando del materiale e partiremo con una lettera aperta ai sindaci del territorio, invitandoli ad andare a vedere con i propri occhi come lavorano i professionisti sanitari nei reparti ospedalieri e quindi verificare le condizioni". Il piano di assunzioni contestato dalle tre sigle sindacali conta 34 infermieri e 6 Oss nel 2024 per l’intera Asl ma negli ospedali si lavora sotto pressione e questi numeri non sono stati considerati congrui alle esigenze sui vari territori. Il problema sta nel fatto che per l’Asl Toscana Sud Est la programmazione è stata rispettata in pieno. Tornando al recente incontro che i sindacati hanno avuto con Asl, le segreterie di NurSind, Nursing Up e Usb dicono: "A fronte delle numerose criticità segnalate e delle contestazioni fatte sulle condizioni di lavoro l’unica risposta che l’azienda è stata in grado, o ha voluto dare, è che il personale è sufficiente e addirittura, nel caso degli Infermieri e degli Oss in sovrannumero". Durante l’incontro NurSind, Nursing Up e Usb hanno sottolineato anche altri disagi da parte dei lavoratori come continui rientri e spostamenti fra i vari reparti, aumento dello stress lavoro correlato e la difficoltà a conciliare i tempi di vita e lavoro, aumento esponenziale delle ore di attività aggiuntiva per sopperire alle croniche carenze di organico e impossibilità di recuperare l’enorme mole di ferie arretrate e di ore in eccesso accumulate.