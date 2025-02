"Caos e risse in via Battisti". Una petizione

Una petizione da portare poi al prefetto, al questore, al sindaco e al comandante della Polizia municipale di Grosseto, perché – dicono i promotori – "nella zona di via Cesare Battisti e via Pergolesi la sera e la notte non è più possibile stare tranquilli".

La protesta dei cittadini ("Siamo decine di famiglie", dicono) nasce da schiamazzi e risse che si starebbero ripetendo di fronte ad un locale ormai ogni fine settimana. "Venerdì, dopo la nostra segnalazione – racconta un residente – è intervenuta la Polizia, sabato nuova telefonata da parte nostra per una rissa e sono arrivate tre auto della Polizia, una dei Carabinieri e anche un’ambulanza. Siamo stufi e anche preoccupati".

La raccolta firme prenderà il via oggi.