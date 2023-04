"Canto libero" Un omaggio a Battisti & Mogol

Arriva a Grosseto, venerdì alle 21 al Teatro Moderno, uno spettacolo acclamato da anni nei teatri italiani, ovvero "Canto libero, omaggio alle canzoni d Battisti & Mogol". Un tuffo nelle canzoni più belle del mitico duo che ha cambiato la storia della musica italiana, interpretate magicamente da una band di 10 musicisti straordinari in uno spettacolo curato nei minimi particolari. Un evento organizzato da Cose di spettacolo in collaborazione con Good-vibrations.

"Canto Libero" non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol-Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati, che portano avanti questo comune progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l’Italia (e anche in Slovenia, Croazia e Montenegro), un grande riconoscimento del loro valore artistico arriva a fine 2015 con uno spettacolo sold out al Teatro Rossetti di Trieste, che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero. L’esperienza si ripete ad aprile 2017, quando Mogol torna sul palco con la band nella data udinese per l’ennesimo sold out al Giovanni da Udine. Nel settembre 2018 Mogol è di nuovo con Canto Libero al Teatro Romano di Verona per il concerto del ventennale dalla scomparsa di Lucio. In quell’occasione non ha paura di esagerare dichiarando che la band la prossima volta dovrebbe suonare all’Arena. "Mogol dopo un concerto ci ha detto: avete suonato esattamente come avrebbe voluto Battisti – racconta il frontman di Canto Libero, Fabio ‘Red’ Rosso –. È stato uno dei più bei complimenti. Ha apprezzato gli arrangiamenti, ha capito che abbiamo lavorato tanto e siamo riusciti a tirare fuori tutta la musica che Lucio aveva dentro: il blues, il rock, il soul".

Prezzo biglietti incluso diritto di prevendita: Primo settore 36 euro, Secondo settore 31 euro, Terzo settore 26 euro. I biglietti sono acquistabili iIn tutti i punti vendita Ticketone del territorio nazionale (Online su www.ticketone.it) e alla biglietteria del Teatro Moderno a partire dalle 17 di venerdì, giorno dello spettacolo.