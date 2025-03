Canale Santa Liberata, tutto da rifare: "L’Amministrazione annulla il bando"

ORBETELLOTutto da rifare. Per affidare i servizi del canale di Santa Liberata, il Comune di Orbetello ha deciso di rivedere il bando, che era stato impugnato dalla società Biba Boats e sul quale si sarebbe dovuto pronunciare il Tar all’udienza fissata per il prossimo 30 ottobre. "Il Comune di Orbetello – annuncia l’avvocato Franklin Varioli Pietrasanta, che assiste i ricorrenti – senza attendere la pubblica udienza fissata dal Tar Firenze ha provveduto a procedere alla revoca in autotutela della determina oggetto di impugnazione. In sostanza, ha accolto, al di fuori del processo amministrativo, tutti i motivi di doglianza fatti valere della Biba Boats, ritenendo di dover revocare la gara precedentemente indetta, dovendo correggere i vizi e le irregolarità denunciate". Oggetto del bando sono le concessioni private del canale. Ovvero, il tratto del canale a uso commerciale, quello in pratica gestito da società private, distinto dal tratto a uso sociale, riservato ai residenti nel comune di Orbetello, in cui gli ormeggi sono affidati direttamente ai proprietari delle barche, seguendo una graduatoria, non per scopi commerciali.La società Biba Boats, che per due anni ha gestito un tratto in concessione, poi non rinnovata, aveva indicato una serie di presunte irregolarità, tra cui il fatto che i terreni che circondano i tratti da affidare in concessione sono stati acquistati dagli attuali affidatari, e un eventuale nuovo affidatario non saprebbe come raggiungere i pontili e consentire ai propri clienti di farlo, non essendo previsto alcun ‘diritto di passaggio’.Il Comune ha quindi deciso di sanare alcuni punti del provvedimento, a partire dalla "determinazione preliminare delle esatte consistenze delle aree demaniali e private – sottolinea Varioli Pietrasanta – e dalla valutazione di eventuali accorpamenti tra aree demaniali potenzialmente intercluse al fine di evitare reciproche interferenze che ne rendano difficoltoso l’utilizzo", oltre alla "previsione di corridoi che consentano l’accesso al canale per le operazioni di alaggio e varo a servizio anche delle aree private retrostanti". Queste sono le questioni principali, ma nel dettaglio ci sono altri aspetti, che riguardano il frazionamento delle particelle e degli spazi da affidare. "In pratica – conclude l’avvocato – a seguito del ricorso della Biba Boats il Comune di Orbetello ha deciso di ritornare sui suoi passi, dopo la ‘falsa partenza’ iniziale, accogliendo pressoché i motivi di ricorso e annullando la gara indetta".

Riccardo Bruni